Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tip 1 Diyabet Açıklaması: Glikoz İzlem Cihazları SGK Kapsamında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan cihazlar ile bu çocukların sağlık durumlarının daha iyi izlenebileceğini belirtti.

Glikoz İzlem Cihazları Neden Önemli?

Bu yeni政策, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artıracak ve hastalığın yönetimini kolaylaştıracak. Sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazları, sürekli glikoz seviyesini izleyerek, olası acil durumların önüne geçilmesine yardımcı olacak.

Erdoğan, yapılan bu düzenlemenin, çocuklarımızın sağlıkları üzerine atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, ailelerin bu cihazlardan faydalanabileceğini ifade etti.