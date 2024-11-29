Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'un, dünyanın düşünce iklimine çeşitlilik getiren bir platform olduğunu ifade etti. Erdoğan, forumu yalnızca bir tartışma zemini değil, aynı zamanda dünya sorunlarına çözüm arayışlarının somutlaştığı bir irade platformu olarak değerlendirdiklerini belirtti.

TRT World Forum 2024 Açılışı İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün açılışında konuşan Erdoğan, ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden katılımcılara selam gönderdi. Medeniyetlerin, kültürlerin ve insanların buluşma noktası olan İstanbul'da misafirlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, bu yıl sekizincisi düzenlenen forumun, artık kendi alanında bir marka haline geldiğini vurguladı. TRT'nin toplumun tamamına hitap eden, insan ve değer odaklı yayıncılık anlayışıyla, Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Küresel Sorunlara Çözüm Arayışı

Cumhurbaşkanı, bu yılki forumda Türkiye ile birlikte 30'dan fazla ülkeden akademisyen, siyasetçi, sivil toplum mensubu, gazeteci, iş insanı ve kanaat öndelerinin bir araya geldiğini belirtti. "İnsanların arasındaki bariyerleri kaldıran bu tip etkinlikler, tüm insanlığın geleceğini etkileyen küresel meselelerin çözümünde kritik önemdedir," dedi.

Erdoğan, forumun bu yılki temasının 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek' olduğunu açıkladı. Bu temanın, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu ve insanlığın daha adil bir düzene ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Forumda, dünyamızı tehdit eden meselelerin uzman kişiler tarafından ele alınacağını ve çözüm önerilerinin değerlendirileceğini belirtti.

Yeni Çözüm Yolları İçin Öneriler Bekleniyor

Erdoğan, teknoloji, jeopolitik, savaş, güvenlik, iklim değişikliği, enerji, ekonomi ve uluslararası hukuk gibi birçok alanda düzenlenen toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni etti. "Hakikatin kıvılcımı, fikirlerin çarpışmasından ortaya çıkar," diyerek katılımcıların görüşleriyle forumun çağımızın sancılı meselelerine yeni ve etkili çözüm yolları sunmasını umut etti. Ayrıca, TRT'yi geleceğe taşıyan tüm çalışanları tebrik etti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'a katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan merkeze gelişinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'a katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan merkeze gelişinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) tarafından karşılandı.