Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,47 0,25%
EURO
34,81 0,53%
ALTIN
2.409,88 1,75%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye övgü dolu kutlama mesajı: "60 yıldır ülke değerlerimizi dünya ile buluşturuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT'yi övgüyle selamladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 01.05.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye övgü dolu kutlama mesajı: "60 yıldır ülke değerlerimizi dünya ile buluşturuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 60. kuruluş yıl dönümü için özel bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında TRT'nin 60 yıldır sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet verdiğini vurgulayan Erdoğan, TRT'nin çağdaş sayısal yayıncılığın tüm olanaklarını ustaca kullandığını belirtti.

Erdoğan, TRT'nin dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle Türkiye'nin değerlerini, tarihini, kültürünü ve gücünü tüm dünyaya başarıyla yansıttığını ifade etti. Haberden spora, müzikten belgesele kadar geniş bir yelpazede hizmet veren TRT'nin sektör için bir okul niteliği taşıdığını ve bu alanda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Erdoğan, TRT'nin başarılı çalışmalarını gelecekte de sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin tüm çalışanlarını kutlayarak en içten selamlarını iletti.

İLGİLİ HABERLER

Bu yağ yüzünüzden kaş fışkırtacak! Seyrek kaşlılar elinden düşürmeyecek

PTT'den ev hanımlarına 100.000 TL destek! Tek şarta verilecek

Mayıs ayında akaryakıta kallavi indirim! 15 Mayıs'a kadar sürecek

Altın fiyatlarına Mayıs şoku! İslam Memiş büyük fırsat için tarih verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Yalı Çapkını’ndan çarşafların altındaki kadın şok geçirtti! Güzelliği karşısında herkes hayran kaldı

Migros’ta yüzde 50 indirim sizi bekliyor! Yetişen indirimli ürünleri kapacak

Yarın emekliler için tamamen ücretsiz oluyor! Artık tek kuruş ödeme yapmaya gerek yok

PTT'den ev hanımlarına 100.000 TL destek! Tek şarta verilecek

Severek izlenen dizinin 2.sezonu olmayacak! NOW TV’den kesin duyuru

Milli Emlak’ta peşinat ödeyen arsayı kapıyor! Bedavadan biraz daha pahalı arsanız hazır

Yaşlanmayı şak diye durduran meyve! Her gün yiyende kırışıklıktan eser kalmıyor

Altın fiyatlarına Mayıs şoku! İslam Memiş büyük fırsat için tarih verdi

İstanbullulara kara haber tez ulaştı! O tarihe kadar güneş yüzü görmeyecekler

Bu yağ yüzünüzden kaş fışkırtacak! Seyrek kaşlılar elinden düşürmeyecek

Mayıs ayında akaryakıta kallavi indirim! 15 Mayıs'a kadar sürecek

Her sabah 1 bardak içen iğne ipliğe dönüyor! Yaza dümdüz karınla girmek isteyenlere özel detoks