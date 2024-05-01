Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye övgü dolu kutlama mesajı: "60 yıldır ülke değerlerimizi dünya ile buluşturuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 60. kuruluş yıl dönümü için özel bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında TRT'nin 60 yıldır sorumlu, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet verdiğini vurgulayan Erdoğan, TRT'nin çağdaş sayısal yayıncılığın tüm olanaklarını ustaca kullandığını belirtti.



Erdoğan, TRT'nin dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle Türkiye'nin değerlerini, tarihini, kültürünü ve gücünü tüm dünyaya başarıyla yansıttığını ifade etti. Haberden spora, müzikten belgesele kadar geniş bir yelpazede hizmet veren TRT'nin sektör için bir okul niteliği taşıdığını ve bu alanda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Erdoğan, TRT'nin başarılı çalışmalarını gelecekte de sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin tüm çalışanlarını kutlayarak en içten selamlarını iletti.