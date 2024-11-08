Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Barış Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump’ın olası ikinci dönemine yönelik umutlarını dile getirdi.

Erdoğan, "Temenni ederiz Sayın Trump’ın ikinci döneminde bölgede kalıcı barışın ve huzurun sağlandığı bir dönem inşa edilir. Biz barıştan ve huzurdan yanayız" sözleriyle bölgedeki gerginliklerin son bulmasını istedi.

Bu açıklama, hem iç hem de dış politikaya dair önemli mesajlar içerirken, uluslararası ilişkiler açısından da dikkat çekti.