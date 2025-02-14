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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan seçim vaadini yerine getirmesini ve barış inşası için adım atmasını beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan Barış Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında eski ABD Başkanı Donald Trump'a önemli bir mesaj iletti. Erdoğan, Trump'tan seçim öncesinde verdiği vaadi yerine getirmesini beklediğini söyledi.

Barışın İnşası İçin Adımlar Atılmalı

Erdoğan, önemli bir noktaya vurgu yaparak, “Yeni bir savaşı değil, barışı inşa edecek adımlar atmalıdır” ifadesini kullandı. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası barış çabalarına yönelik bir çağrı niteliği taşıyor.

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