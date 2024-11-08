Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığına dikkat çekerek, eski ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.
Trump'a Öneri
Erdoğan, "Filistin ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığını durdurmak için Sayın Trump’ın İsrail’e sağlanan silah desteğini kesmesi iyi bir başlangıç olabilir" dedi. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin artış gösterdiği bir dönemde geldi. Sonuç
Erdoğan'ın çağrısı, uluslararası politikanın dinamiklerini yeniden şekillendirebilir ve bu konuda uluslararası toplumun ne yönde hareket edeceği merakla bekleniyor.