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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Çağrı

Erdoğan, Trump'ın İsrail'e sağlanan silah desteğini kesmesini önerdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığına dikkat çekerek, eski ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

Trump'a Öneri

Erdoğan, "Filistin ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığını durdurmak için Sayın Trump’ın İsrail’e sağlanan silah desteğini kesmesi iyi bir başlangıç olabilir" dedi. Bu açıklama, bölgedeki gerilimin artış gösterdiği bir dönemde geldi. Sonuç

Erdoğan'ın çağrısı, uluslararası politikanın dinamiklerini yeniden şekillendirebilir ve bu konuda uluslararası toplumun ne yönde hareket edeceği merakla bekleniyor.

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