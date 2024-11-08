Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde artış gösteren çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Taahhütleri

Erdoğan, "Trump’ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma yönünde vaatleri var. Biz, o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail’e 'dur' denilmesini isteriz," dedi. İsrail ve Filistin Konusu

İsrail ile Filistin arasındaki gerginliklerin arttığı bu dönemde, Erdoğan'ın bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.