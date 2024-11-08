Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı mevkidaşı Donald Trump hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Trump'ın Olumlu Sözleri

Erdoğan, Trump'ın Türkiye ile ilgili olumlu ifadeler kullandığını belirtti. Bu bağlamda, "(Trump) Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili güzel ifadeleri oldu" dedi.

Davetiye Mesajı

Mesajlarının ardından Erdoğan, Trump’a Türkiye'ye davetlerini ilettiklerini ifade ederek, "Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder," şeklinde konuştu.