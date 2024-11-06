Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Tebrik Mesajı

Erdoğan'dan Trump'a Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zafer ilan eden Donald Trump'ı kutlayarak, yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini beklediğini dile getirdi.

Erdoğan'ın Paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgesel Krizlere Dikkat

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizlerin sona ermesi adına daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.