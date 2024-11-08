DOLAR
34,35 -0,35%
EURO
37,08 0,08%
ALTIN
2.968,27 0,21%
BITCOIN
2.614.692,91 0,44%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın ABD başkanlığının Orta Doğu'daki dengeleri önemli ölçüde değiştireceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın ABD başkanlığının Orta Doğu’daki siyasi ve askeri dengeleri özellikle vurgu yaparak değiştireceğini ifade etti.

Etki Alanları

Erdoğan, Trump’ın politikalarının bu bölgedeki ülkeler arasında yeni bir güç dengesi oluşturabileceğini, bu durumun hem bölgesel hem de uluslararası ilişkiler üzerinde önemli yansımaları olabileceğini aktardı.

Bu açıklamalar, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip eden analistler tarafından dikkatle değerlendirilmektedir. Erdoğan’ın açıklamaları, bölgedeki jeopolitik dinamikler üzerinde süregelen tartışmaları da alevlendirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
2
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
4
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
5
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı
6
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
7
BM'den Gazze Açıklaması: Ölüm Oranı Kadın ve Çocukların Çoğunluğunda

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi