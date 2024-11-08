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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Dönemi ile İlgili Açıklama

Erdoğan, Trump döneminde ABD'nin savaş çözümüne yönelik bir yaklaşım sergilemesi durumunda sorunların hafifleyebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Dönemi ile İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, ABD'nin Trump dönemine atıfta bulunarak, "Eğer o zaman bir çözüm perspektifiyle yaklaşan bir ABD yönetimi görürsek, bu savaşı kolaylıkla bitirebiliriz" şeklinde konuştu.

Çözüm İçin Umutlar

Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin ve çözüm süreçlerinin önemini bir kez daha vurguladı. Savaşın sona ermesi için etkin bir diplomasi ve doğru bir yaklaşımın gerekli olduğunu belirten Erdoğan, global güçlerin rolüne dikkat çekti.

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