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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile Dostluk Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ile dostluğun devamının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile Dostluk Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile olan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bu bağlamda Erdoğan, "(ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump ile) Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. Bu sözler, Türkiye-ABD ilişkileri için kritik bir dönemde geldi.

Dostluk mesajı, iki ülke arasındaki iş birliğinin ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir temenni olarak öne çıkıyor.

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