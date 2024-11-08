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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile Telefon Diplomasisi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmelerin Orta Doğu'daki gelişmeler için süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile Telefon Diplomasisi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri görüşmelerin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, bu görüşmeler sayesinde Orta Doğu'daki gelişmelerin nasıl şekilleneceğine dair bir yol haritası belirleyeceklerini ifade etti.

Telefon Diplomasisi ile Başarıya Ulaşacaklar

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarında, "Yeni dönemde Trump'la görüşmeleri devam ettirerek, Orta Doğu’daki gelişmeleri nasıl şekillendireceğimizi telefon diplomasisi ile gelişmelere göre ele alacağız" dedi. Bu yaklaşımla, bölgesel dinamiklere dair stratejik bir vizyon oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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