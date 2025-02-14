Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik söz konusu planına karşı çıkışını büyük bir yankıyla duyurdu. Erdoğan, bu planın başta insani boyutu olmak üzere, birçok açıdan kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Tehcir ve Vahşet Tanımı

Erdoğan, özellikle bu tehcirin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu tamamen bir vahşet olur" ifadesini kullandı. Türkiye’nin duruşunun net olduğunu ve insan hakları ile uluslararası hukukun ihlali noktasında taviz vermeyecekleri mesajını verdi.

Uluslararası Tepki Çağrısı

Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumu bu tür planlara karşı duyarlı olmaya davet ederek, Gazze’deki durumu yakından takip ettiklerini ve gereken tepkileri vermeye devam edeceklerini belirtti.