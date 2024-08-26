Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a Manevi Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a karşı 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Açıklama Açıklaması

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanımızı hedef alan asılsız ve seviyesiz ifadeleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.

Şikayet Süreci

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da resmi şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.