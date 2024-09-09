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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunceli'deki Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'deki kazada şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunceli'deki Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunceli'deki Şehitler İçin Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Şehit Askerlerin İsimleri

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan'ın başsağlığı mesajı, şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailelerine iletildi.

Bu ağır kayıp, ülke genelinde derin bir hüzne yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyduğu üzüntüyü ifade ettiği mesajlar, şehitlerin ailelerine moral vermeyi amaçlıyor.

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