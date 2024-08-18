Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncer'e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncer İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer için bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'dan Duygusal Paylaşımlar

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı, bu zor süreçte Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve Ümraniye sakinlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Tuncer'in Eşine Taziye Telefonu

Alınan bilgilere göre, Yavuz Selim Tuncer, 2019'dan bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Erdoğan, Tuncer'in vefatının ardından eşi Şenay Tuncer'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.