Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devlet Aklına Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devlet geleneğinin önemine değinerek, "Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyor, adımlarımızı yine buna göre atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu yaklaşımın ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm hedefler için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Konuşmasında, Türk devlet aklının tarihsel birikiminin, modern stratejilerin oluşturulmasında nasıl bir temel oluşturduğuna dair örnekler de sundu.