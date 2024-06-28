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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kara Kuvvetlerinin 2.233’üncü kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2.233’üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 20:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kara Kuvvetlerinin 2.233’üncü kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARA KUVVETLERİNE TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2.233’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için sosyal medya hesaplarından bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, bu anlamlı gün için yaptığı paylaşımda, Türk Kara Kuvvetlerinin tarihi zaferler ve onurla dolu geçmişini vurguladı.

TÜRK KARA KUVVETLERİNİN TARİHİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2.233’üncü yıl dönümünü kutlarken, kuvvetin tarih boyunca gösterdiği kahramanlık ve şanlı zaferleri de hatırlattı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin şanlı tarihini ve kahraman askerlerini onurlandırdı. Ayrıca, mesajında aziz şehitlere de Allah’tan rahmet dileyerek, vatan savunmasında canlarını feda eden kahramanları unutmadı.

Türk Kara Kuvvetleri, tarihteki köklü geçmişi ve önemli zaferleriyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da saygı duyduğu bir askeri güç olarak tanınıyor. 

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