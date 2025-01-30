Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Yargısına Güçlü Destek: Kura Töreninde Önemli Açıklamalar

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Türk yargısının yalnızca Türk milleti adına karar verdiğini belirterek, 'Türk milleti adına karar verenlere kimse ayar veremez' dedi.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Erdoğan, bazı çevrelerin hukuk kaidelerini ihlal edebileceğini düşündüğünü ifade ederek, 'Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Ama yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne yüzleşiyorlar' dedi. Yargı mensuplarını tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yargı Reformları ve Güncellemeler

22 yıllık iktidar boyunca adalet sistemini insan odaklı bir yapıya kavuşturmak için önemli reformlara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, mevcut mevzuat hükümlerini gözden geçirerek güncel ihtiyaçlara göre düzenlediklerini anlattı. Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni de tanıtarak, adil ve makul sürede yargılanma hakkı gibi konularda yeni yol haritası belirlediklerini ifade etti.

Yargı Mensuplarına Seslendi

1075 hakim ve savcının görev yerlerinin belirlendiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç yargı mensuplarına hitap ederek, 'Vicdanları rahatlatan kararlar vermenin önemi büyük' dedi. Her birinin hukuk ve vicdanın sesiyle hareket etmesini beklediğini belirtti.

Şehit Savcıya Saygı ve Teşekkürü

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere adalet için görev yapan şehitlere rahmet dileyen Erdoğan, Türkiye genelinde adalet teşkilatlarının fedakarca görev yaptığını vurguladı. 'Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü temizledik' ifadelerini kullandı.

Tören, 27. Dönem Adli Yargı Hakim Adayları Birincisi Tuğbanur Özdil'in konuşmasıyla devam etti ve plaket takdimiyle sona erdi. Erdoğan, yeni atanan hakim ve savcılara başarılar diledi.