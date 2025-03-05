Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesel barış projelerinde kararlı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Türkiye-Azerbaycan) Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.

İşbirliği ve Ortak Projeler

Bu açıklama, iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin ve ortak projelerin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye ve Azerbaycan, bölgede istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli stratejik projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Erdoğan'ın bu mesajı, Türkiye'nin bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

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