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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilimsel bir eğitim anlayışına geçileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu model ile birlikte çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçireceklerini vurguladı.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Erdoğan’ın ifadesine göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, ülkenin eğitim sistemini modern bir şekilde dönüştürmeyi hedefliyor. Bu çerçevede yapılan yeniliklerin, geleceğin lider bireylerini yetiştirme noktasında büyük önemi taşıdığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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