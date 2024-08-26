Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz" diyerek ülkenin hedeflerine olan inancını vurguladı.

Malazgirt Zaferi ve Gelecek Vizyonu

Konuşmasında, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'ne dikkat çeken Erdoğan, bu zaferin öneminin altını çizdi ve ulusun birlik ve beraberlik içerisinde daha büyük hedeflere ulaşacağına inandığını belirtti. Türkiye Yüzyılı Hedefi

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefinin sadece bir ekonomik program olmadığını, aynı zamanda ulusun kültürel ve sosyal gelişimini de kapsadığını ifade etti.