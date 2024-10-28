Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinde önemli bir yere sahip olan TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına ilişkin güçlü bir mesaj verdi.

Alçak Saldırıya Karşı Kararlılık

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık" ifadesini kullandı. Bu mesajla birlikte Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Geleceğe Dönük İyimserlik

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlenmesi için atılacak adımların ve yapılan yatırımların önemine de değindi. Bu tür saldırıların, ülkenin ilerlemesine engel olamayacağını belirtti.