Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Saldırısına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a Yapılan Saldırıyı Kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırılara dair yaptığı açıklamada, "Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor" sözlerini kullandı.

Saldırıların Arkasındaki Nedenler

Erdoğan, bu tür saldırıların amacının karanlık ilişkiler ve güç mücadeleleri olduğunu belirterek, ülkesinin savunma sanayisine yönelik tehditlerin asla tasfiye edilmeyeceğini vurguladı.