Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Sert Mesaj: 'Türkiye Sizin Tapulu Mülkünüz Değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Türkiye'nin halkın malı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Sert Mesaj: 'Türkiye Sizin Tapulu Mülkünüz Değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Sert İfadeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik yapısını tartışmaya açan bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, TÜSİAD'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye sizin tapulu mülkünüz değil, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir" dedi.

Türkiye'nin Halkın Malı Olduğunu Vurguladı

Erdoğan, bu ifadeleriyle TÜSİAD'ın ekonomik güç ve siyasi etkisi konusundaki değerlendirmelerine karşılık vererek, Türkiye'nin tamamen halkın iradesine dayanan bir ülke olduğunu ve bu itibarla dış güçlerin etkisinde kalmadan yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

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