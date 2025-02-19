Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Çıkışı: Kibirli Sistem Çökmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ı eleştirerek, 'kibirli sistemlerinin çökmüş olduğunu' vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Çıkışı: Kibirli Sistem Çökmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD hakkında yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "(TÜSİAD) Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür, istikrarsızlık üzerinden paralarına para kattıkları sistem çökmüştür" dedi. Bu sözler, Türkiye'nin iş dünyasında ve siyaset alanındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TÜSİAD'a Yönelik Eleştiriler

Erdoğan'ın bu açıklamaları, TÜSİAD'ın geçmişteki yaklaşımlarını eleştirerek, iş dünyasındaki etkisini sorgulayan bir tutum olarak değerlendiriliyor. Ülkenin ekonomik istikrarı üzerinde istikrarsızlık yaratarak daha fazla kazanç sağlamaya çalışan sistemlerin artık geçerli olmadığını belirten Erdoğan, bu durumun sonuçlarının olumsuz olacağını ifade etti.

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