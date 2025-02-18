Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna Mesajı: Toprak Bütünlüğü Olmazsa Olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır" ifadesini kullanarak Türkiye'nin bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası alandaki duruşunu ve Ukrayna'ya verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan’ın bu ifadeleri, Bölge istikrarı ve uluslararası güvenlik açısından taşıdığı önemi ile dikkat çekmektedir.