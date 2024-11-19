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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasında kesin ateşkesin sağlanmasını temenni etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce kesin ateşkesin sağlanmasını umduğunu ifade etti. Bu açıklama, dünya genelinde barışın gerekliliğine dikkat çekti.

Barış Arayışı

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında da sağlarız ve dünyanın beklediği barışı da temin etmiş oluruz" şeklinde ifadesini kullandı.

Bu sözler, uluslararası toplumun barış arayışında atacağı adımların önemini bir kez daha gün yüzüne çıkarmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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