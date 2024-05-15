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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü mesajı: "Aile geleceğimizdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, aile kurumunun önemine vurgu yaparak güçlü aile yapılarının Türkiye'nin geleceği için temel olduğunu belirtti

Yayın Tarihi: 15.05.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Aile Günü mesajı: "Aile geleceğimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü'nü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada kutlanan Uluslararası Aile Günü'nü sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla kutladı. Ailelerin beşeri ve sosyal hayatın temel direği olduğunu vurgulayan Erdoğan, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi gazetede yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini tehditlerden koruyacak ve aile değerlerini güçlendirecek çalışmalara zemin teşkil edeceğine olan inancını dile getirdi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın millet ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan mesajında, "Ailemiz geleceğimizdir diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin güçlü aile yapılarıyla geleceğe güvenle ilerleyeceğine olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı, Uluslararası Aile Günü'nü kutlayarak, tüm ailelere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diledi.

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