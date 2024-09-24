Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Basına Tepki

Uluslararası Basına Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda İsrail'in gazetecilere karşı gerçekleştirdiği saldırılara değinerek, uluslararası basın kuruluşlarına önemli bir çağrıda bulundu.

Meslektaşlık Vurgusu

Erdoğan, "Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi?" dedi. Bu açıklama, gazetecilerin güvenliğine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Basın Özgürlüğü Üzerine

Erdoğan'ın ifadeleri, uluslararası basın ve insan hakları örgütlerinin dikkatini çekerken, basın özgürlüğü konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.