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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Erdoğan, Mikati ile yaptığı görüşmede İsrail saldırganlığının durdurulması için acil çözüm çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Najib Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası topluma önemli bir çağrıda bulundu.

İsrail Saldırganlığına Son Vermek Gerekiyor

Görüşme sırasında, Erdoğan, İsrail'in artan saldırganlıklarına karşı uluslararası toplumun acil bir çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Bu durumun dünya genelinde barış ve güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın çağrısı, bölgedeki istikrar için uluslararası desteğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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