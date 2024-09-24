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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya ve ilişkiler kurmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada uluslararası topluma önemli bir çağrıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Destek Çağrısı

Erdoğan, "Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum," dedi. Bu sözleriyle Erdoğan, KKTC'nin uluslararası arenada daha fazla tanınması gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği bu çağrı, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteğini de bir kez daha ortaya koyuyor.

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