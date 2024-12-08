Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversite Öğrencilerine Müjde: Burs Miktarı Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversite Öğrencilerine Burs Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir müjde verdi. 2025 yılı itibarıyla burs miktarlarının artırılacağını duyuran Erdoğan, burs miktarının ocak ayından itibaren 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.

Burs Artışı Öğrencileri Sevindirdi

Bu karar, üniversite öğrencileri arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden öğrenciler için burs artırımı, eğitimlerine devam etmeleri açısından önemli bir destek niteliği taşıyor.