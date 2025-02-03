DOLAR
35,96 -0,34%
EURO
36,99 0,51%
ALTIN
3.255,77 -0,94%
BITCOIN
3.534.529,02 -0,47%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üreticilere 270 Bin Lira Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticiler için 1 yıl boyunca toplam 270 bin lira destek vereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üreticilere 270 Bin Lira Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üreticiler İçin Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik önemli bir destek müjdesi verdi. Erdoğan, "Üreticilerimizin 1 yıl boyunca aylık 1 asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız" şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin mali yüklerinin hafifletilmesi açısından kritik bir öneme sahip.

Bu bağlamda, hükümetin tarımsal faaliyetleri destekleme çalışmaları devam ederken, üreticilerin beklediği bu tür destekler büyük bir sevinçle karşılandı. Üreticilerin, bu destek sayesinde ekonomik sıkıntılarını aşmaları ve tarımsal üretkenliklerinin artması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Projesi Müjdesi
3
Fatih'te Minibüs Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
4
Ataşehir'de Park Halindeki Araca Ateş Açan 3 Zanlı Yakalandı
5
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da Depremzedelerle Buluştu
6
Ege'deki Sismik Hareketlilik Nedeniyle Yunanistan'daki 4 Adada Eğitim Ara Verildi
7
Diyarbakır'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: 3 Yaralı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!