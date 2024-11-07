Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ursula von der Leyen ile Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve von der Leyen Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi çerçevesinde Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Macaristan'da gerçekleştirildi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileriyle birlikte, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kapsayan konular üzerinde yoğunlaştı. Bu temasların, iki taraf arasında mevcut olan sorunların ele alınabilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu görüşmenin önemi, bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.