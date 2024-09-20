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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vadedilmiş Topraklar Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vadedilmiş topraklar hayali kuranların rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vadedilmiş Topraklar Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, "Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, farklı güç odaklarının Türkiye’nin kararlılığından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan, tarihsel hakların savunulması gerektiğini vurguladı.

Eski Sömürü Çarkları ve Rahatsızlık

Erdoğan, geçmişte uygulanan sömürü düzenlerinin tekrar kurulmak istenmesi karşısında Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirtti. Bu durumun uluslararası güç odaklarını rahatsız ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti. Sonuç Olarak:

Vadedilmiş topraklar ve bağımsızlık konusunda net mesajlar veren Erdoğan, ulusal birliğin önemini vurguladı.

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