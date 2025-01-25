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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'a Destansı Yatırımlar Vurgusu

Erdoğan, AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde 22 yılda yapılan yatırımları ve hizmetleri aktardı, Van'a özel projelerle ilgili gelişmeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'a Destansı Yatırımlar Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin 22 Yılındaki Destansı Yatırımları Van'dan Başladı'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'da düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamında destanı ankesini biz yürüttük. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir" dedi.

Kapısı Çalınmadık Ev Bırakmayacaklarını Vurguladı

Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede Vanlılara seslenen Erdoğan, "Kapısı çalınmadık ev bırakmayacağız. Kardeşlerimizle muhabbetin diliyle konuşacağız. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, icraatlarımızla öncelikle burada olacağız" ifadelerini kullandı. Van'ın kalkınmasının Türkiye'nin kalkınması anlamına geldiğini belirtti.

Yatırımlar ve Projeler

Erdoğan, Van'a yapılan yatırımların güncel değerinin 552 milyar lira'yı geçtiğini dile getirerek, çeşitli alanlardaki yatırımlar hakkında bilgi verdi:

  • Adalette 3,5 milyar lira
  • Eğitimde 67 milyar lira
  • Gençlik ve sporda 5 milyar lira
  • Sosyal yardımda 141 milyar lira
  • Sağlıkta 15 milyar lira
  • Çevre ve şehircilikte 123 milyar lira

Erdoğan, toplamda 1683 yataklı 11 hastane ve 116 sağlık tesisi'nin yapıldığını aktardı.

Millet Bahçeleri ve Ulaşım Projeleri

Van'da 10 millet bahçesi projemiz olduğunu belirten Erdoğan, 7'sinin tamamlandığını söyledi. Ayrıca, Van-Hakkari güzergahında yapılan Güzeldere Tüneli ile ulaşım süresinin önemli ölçüde kısaldığını vurguladı. 40 dakikadan 6 dakikaya düşen bu süre, şehrin ulaşım altyapısına önemli katkı sağladı.

Özel Sektör Projeleri ve İstihdam

Erdoğan, teşviklerle tamamlanan 442 özel sektör projesinin 14 milyar lira yatırım sağladığını ve 34 bin kişilik istihdam oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, eski Van şehrinin restorasyon çalışmalarına devam edildiğini ekledi.

Erdoğan, "Allah ömür verirse bundan sonra da Van'a ve Vanlı kardeşlerimize aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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