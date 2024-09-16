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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Varlık Mücadelesi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin FETÖ ve vesayet kalıntılarından arındırılma sürecine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Varlık Mücadelesi Mesajı

Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, devletin FETÖ ve diğer vesayet yapılarına karşı verdiği mücadelenin önemine vurgu yaptı. "Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım, dikkati ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuşarak, kamuoyunun bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Mücadeleye Devam Edilecek

Erdoğan, halkın güvenliğini sağlamak ve devletin bağımsızlığını korumak adına kararlılık mesajı verdi. Bu süreçte devletin tüm birimleriyle birlikte çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

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