Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vatan Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, "Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz," ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını koruma konusundaki azmini bir kez daha vurgulayan Erdoğan, ulusun bütünlüğünün her zaman öncelikli bir hedef olduğunu belirtti.