Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vergi Reformu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi adaleti için 'çok kazanandan çok alma' prensibi ile kamu gelirlerini artıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vergi Reformu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Vergi Reformu Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi sisteminin güçlendirilmesi ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek için 'çok kazanandan çok alma' prensibi ile hareket edeceğiz" dedi.

Kamu Gelirleri Nasıl Artacak?

Cumhurbaşkanı, yeni vergi politikalarının kamu hizmetlerinin finansmanına katkı sağlayarak, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyeceğini vurguladı. Bu kapsamda, vergi yükümlülüğünün adil bir şekilde dağıtılmasının altını çizen Erdoğan, yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınmasının gerektiğini belirtti.

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