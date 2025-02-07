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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vizyoner Açıklama: Yeni İstanbul ve Yeni Türkiye 2028'de Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028'den itibaren yeni bir İstanbul ve yeni bir Türkiye inşa edeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vizyoner Açıklama: Yeni İstanbul ve Yeni Türkiye 2028'de Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Vizyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair iddialı bir hedef belirleyerek, 2028'den sonra yeni bir İstanbul ve yeni bir Türkiye inşa edeceklerini açıkladı. Bu vizyon, ülkenin altyapısından kentsel gelişimine kadar pek çok alanda kapsamlı değişiklikleri içeriyor.

Yeni İstanbul Projesi

Erdoğan, yeni İstanbul'un modern bir metropol olarak global standartlara ulaşmasını hedeflendiğini vurguladı. Projelerin detayları henüz açıklanmazken, şehirleşme ve planlama konularında radikal yenilikler yapılacağı duyuruldu.

Kapsayıcı Hedefler

Yeni Türkiye vizyonu, ekonomik büyüme ve teknoloji geliştirme alanlarında da önemli hedefler taşıyor. Erdoğan, bu süreçte halkın ihtiyaçlarının ön planda tutulacağını belirtti.

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