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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalnızlığa Merhem: 'Biz Varız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakini Suzan Tosun'la sohbet ederek yalnızlık hissini hafifletti. Suzan Tosun, Erdoğan'a hayran kaldığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalnızlığa Merhem: 'Biz Varız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalnızlığa Merhem: 'Biz Varız'

Arnavutköy'deki sosyal yaşam şehrinde, 93 yaşındaki Suzan Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında yaşadığı yalnızlık hissini paylaştı. Erdoğan, 'Kimsesiz değilsin, biz varız.' sözleriyle Tosun’a moral kaynağı oldu. Bu samimi diyalog, sohbetin ardından Suzan Tosun'un yüzündeki mutluluğu gözler önüne serdi.

Tosun, Erdoğan’ın halktan biri olduğunu vurgulayarak, 'Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halkla yaşıyor. Hayranım ona.' ifadesini kullandı.

Gündem Öne Çıkan Diğer Haberler

Türkiye'deki enerji verimliliğine yapılan yatırımlar, sanayi ve teknoloji alanında atılacak adımlar ve borsa verileri gibi birçok konu gündemi meşgul ediyor. Özellikle sanayi alanında 2025 ajandasının 'topyekun kalkınma' hedefi öne çıkıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2022 yılında 500 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi. Ayrıca, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın işlem hacminin 5 yılda 250 milyar lirayı aştığı, enerji verimliliği projelerine yönelik açıklamalar devam ediyor.

Spor dünyasında ise Fenerbahçe, 2024 yılında yatırımcılarını sevindiren tek spor şirketi oldu ve hisseleri %27,7 artış gösterdi.

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