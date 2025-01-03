Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalnızlığa Merhem: 'Biz Varız'

Arnavutköy'deki sosyal yaşam şehrinde, 93 yaşındaki Suzan Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında yaşadığı yalnızlık hissini paylaştı. Erdoğan, 'Kimsesiz değilsin, biz varız.' sözleriyle Tosun’a moral kaynağı oldu. Bu samimi diyalog, sohbetin ardından Suzan Tosun'un yüzündeki mutluluğu gözler önüne serdi.

Tosun, Erdoğan’ın halktan biri olduğunu vurgulayarak, 'Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halkla yaşıyor. Hayranım ona.' ifadesini kullandı.

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