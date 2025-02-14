Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın güvenliği konusunda yeni kriterlerin getirilmesini değerlendirerek, oteller, kamu binaları, hastaneler ve plazalar gibi riskli alanlar için bu adımın kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yeni Kriterlerin Önemi

Erdoğan, yangın güvenliği standartlarının yükseltilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti ve bu alanların güvenliğinin artırılmasının toplum için gereklilik taşıdığını vurguladı. Yangınlarla mücadele konusunda alınacak önlemlerin hayat kurtarıcı olacağını söyleyen Erdoğan, bu yeni kriterlerin uygulanmasının önemine dikkat çekti.