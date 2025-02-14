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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği ve Yeni Anayasa Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilere yangın güvenliği önlemleri ve yeni anayasa süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği ve Yeni Anayasa Açıklamaları

Erdoğan'dan Yangın Güvenliği ve Anayasa Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangın güvenliği konusunda yeni kriterlerin getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, oteller, kamu binaları, hastaneler ve plazalar gibi riskli alanlar için bu adımın kritik olduğuna dikkat çekti.

CHP Kurultayı ve Yargı Süreci

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP kurultayı ile ilgili gündeme getirdiği şaibe iddialarının ardından başlayan soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bunlar benim sorunlarım değil, tamamen yargının sorunudur” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun da durumla ilgili açık bir ifade kullanmadığını belirterek, CHP’nin içindeki kavganın siyaset kurumunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bolu Kartalkaya Yangını ve Yangın Güvenliği Önlemleri

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasını anımsatan Erdoğan, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu ve bu tür durumların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Yangın güvenliği standartlarının artırılması ve düzenli denetimlerin yapılmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı, yerel ve merkezi idarelerin işbirliğinin kritik olduğunun altını çizdi.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, bu konunun her zaman gündemlerinde olduğunu ifade etti. Sözlerine şöyle devam etti: “Yeni ve sivil bir anayasa, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir öneme sahip. Bu süreci sadece hukuki bir belge olarak görmüyoruz. Toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını dikkate alan kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak için kritik bir fırsat sunuyor.”

Cumhurbaşkanı, seçim öncesinde yasama organı ve partilerin görüşlerini ifade edebileceği kapsamlı bir anayasa çalışmasının önemine de dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan diğer siyasi partilerden de benzer bir hassasiyet beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ayakta solda) de yer aldı.

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