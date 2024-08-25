Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde etkisini sürdüren sıcak hava koşullarına dikkat çekerek, halkı uyardı. 15 Eylül'e kadar sıcaklıkların devam edeceğini belirten Erdoğan, vatandaşları bu konuda tedbirli olmaya davet etti.

Orman Yangınlarına Dikkat!

Erdoğan, orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğunu hatırlatarak, bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yangınların önlenmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Sıcakların etkisini sürdüreceği bu dönemde dikkatli olalım" ifadesini kullandı.