Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yapay Zeka Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yapay Zeka Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekanın potansiyeli ve risklerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Daha fazla mağduriyet oluşmadan, sorunlar kronik hale gelmeden bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka ve Gelecek

Bu sözler, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bu alanda yaşanan sorunların artmasının ardından geldi. Erdoğan'ın bu konudaki çağrısı, uluslararası iş birliği ve standartların belirlenmesi gerektiğine işaret ediyor.