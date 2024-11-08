DOLAR
34,36 -0,4%
EURO
37 0,3%
ALTIN
2.985,24 -0,37%
BITCOIN
2.614.039,83 0,51%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yapay Zeka Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve veri tabanlarındaki eşitlikçi prensiplere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yapay Zeka Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapay Zeka Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka algoritmalarında dezavantajlı kesimlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca veri tabanlarında bu gruplara yönelik temel prensiplerin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Temel Prensiplerin Önemi

Erdoğan, yapay zeka ve teknolojinin, toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde ulaşabilmesi için eşitlikçi bakımından titizlikle ele alınmasını gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak, yapay zeka uygulamalarında adalet ve eşitlik gibi prensiplerin belirlenmesi, geleceğin teknolojik gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Çocukların Ekran Süreleri Alarm Veriyor
2
Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede
3
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar
4
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri
5
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı
6
2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor
7
Elazığ'da Deprem Alarmı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi