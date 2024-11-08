Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yapay Zeka Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapay Zeka Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka algoritmalarında dezavantajlı kesimlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca veri tabanlarında bu gruplara yönelik temel prensiplerin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Temel Prensiplerin Önemi

Erdoğan, yapay zeka ve teknolojinin, toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde ulaşabilmesi için eşitlikçi bakımından titizlikle ele alınmasını gerektiğini ifade etti. Sonuç olarak, yapay zeka uygulamalarında adalet ve eşitlik gibi prensiplerin belirlenmesi, geleceğin teknolojik gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır.