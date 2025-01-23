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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Makamlarına Güven Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı makamlarının itibarının korunmasının adalet inancı için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Makamlarına Güven Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin adalet anlayışı ve yargıya olan güveninin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi, toplumun adalete inancının sarsılmaması bizim için her türlü mülahazanın üzerinde" şeklinde ifadelerde bulundu.

Adaletin Temel Taşı: Yargı Makamları

Yargı bağımsızlığının, demokrasi ve hukuk devletinin temeli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konudaki hassasiyetin sürdürüleceğini belirtti. Yargının toplumsal güvenin sağlanması noktasında kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

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