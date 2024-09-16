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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı eğitiminde kalitenin arttırılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Eğitiminin Önemi Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılında 9 bin olan hakim ve savcı sayısının günümüzde 25 bine yaklaşması, adalet sistemindeki gelişmelerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Eğitim Kalitesine Verilen Önem

Erdoğan, bu sayısal artışın yanı sıra kalitenin de artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Niceliğin nitelikle desteklenmesi önemlidir." dedi. Yargı sisteminin temeli olan hakim ve savcıların en iyi biçimde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Erdoğan, Adalet Akademisi'nin yenilenmesi ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara değindi.

Mesleki Eğitimin Önemine Vurgu

Hukuk eğitiminin sadece fakültelerde verilen teorik bilgilerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Erdoğan, mesleki olgunluk ve yeterliliğin ancak pratiğe dayalı deneyimle kazanılabileceğini ifade etti. Ayrıca, gençlerin tecrübe edinmelerine imkan sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Yardımcıların Eğitim Süreci Yenilendi

Yeni eğitim modeliyle, hakim ve savcı yardımcılarının mesleğe en iyi şekilde hazırlanmasının hedeflendiği bilgisini veren Erdoğan, yardımcıların eğitim süresini ve sınav süreçlerini yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Amaçlarının, adayların bilgi ve tecrübeyi harmanlayarak donanımlı birer hukukçu olmaları olduğunu belirtti.

Sonuç Olarak

Erdoğan, konuşmasında 1076 hakim ve savcı yardımcısına başarılar dileyerek, yargı sistemine katkı sağlayan tüm personele teşekkür etti. Eğitim süreçlerinin, Türk hukuk sisteminin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine yardımcı olacağına inandığını vurguladı.

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